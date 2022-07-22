РИА Новости: СБУ начала готовиться к эвакуации из Херсона за год до СВО РИА Новости: СБУ в феврале 2021 года собиралась уничтожать документы и эвакуироваться в случае конфликта

Служба безопасности Украины (СБУ) еще в феврале 2021 года начала подготовку к эвакуации своих сотрудников из Херсона и уничтожению секретных материалов в случае вооруженного конфликта, пишет РИА Новости со ссылкой на источники. Среди таких документов, по данным издания, приказ начальника управления СБУ по Херсонской области Сергея Криворучко об уничтожении части архивов.

В приказе речь шла о привлечении трех групп сотрудников управления к сбору документов, подлежащих эвакуации, и уничтожению части архива областного управления, — сообщил источник.

Уточняется, что каждая из групп состояла более чем из 30 человек. В их состав, как правило, входили разные сотрудники подразделений Херсонского управления СБУ. Вывозить документы предполагалось в том числе на грузовиках МАЗ, добавил собеседник агентства.

Накануне российские силовики выявили одну из самых крупных диверсионных группировок в Херсонской области, которая функционировала под эгидой сотрудников СБУ из Одессы. Сообщается, что успешные действия оперативников привели к задержанию диверсанта, который планировал подорвать железнодорожные пути.