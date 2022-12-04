РИА Новости: Киев готовит провокацию по срыву транзита аммиака

Фото: Тимур Батыршин/РИА Новости

Украинские власти готовят провокацию, направленную на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник. Как утверждает собеседник государственного информагентства, цель провокации состоит в том, чтобы лишить Россию возможности поставлять аммиак в различные регионы мира, прежде всего в развивающиеся страны. Предполагается, что в осуществлении провокации Украине будут помогать Великобритания и Канада.

Провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании, находящихся в Одессе. В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, осуществляющие по договору с администрацией морских портов Украины функции охраны портовой инфраструктуры в Одесской области, — пояснил он.

По данным источника, Киев собирается устроить взрывы на крышах хранилищ для аммиака Одесского припортового завода, чтобы разрушить подвесные перекрытия и инфраструктуру цеха перегрузки. Обвинить в этом Украина намерена Россию.

Собеседник агентства отметил, что провокация не только лишит Россию возможности поставлять аммиак покупателям, но и приведет к его подорожанию на мировом рынке. Это позволит Великобритании и США нарастить его производство и экспорт в ЕС и развивающиеся страны.

Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс до этого назвал близким заключение договоренности о возобновлении поставок аммиака, приостановленных после начала спецоперации на Украине. Ожидается, что экспорт из России планируется восстановить в течение ближайших недель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев согласится на экспорт российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных. При этом украинский лидер заявил, что он в принципе против таких поставок. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение украинского лидера неуместным.