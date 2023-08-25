«Революция»: во Франции указали на опасный для США итог саммита БРИКС Французский политик Филиппо: расширение БРИКС говорит об ослаблении США

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Принятие в состав БРИКС новых участников говорит об ослаблении США и глобальной революции, написал в Twitter (X) французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, шесть из девяти крупнейших нефтедобывающих стран входят в это объединение, что негативно скажется на политике Вашингтона.

Глобальная геополитическая революция! На саммите БРИКС только что было объявили о принятии с 1 июля 2024 года шести новых стран-членов: Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, — заявил политик.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что альянс БРИКС уничтожает американскую экономику, пока кандидаты в президенты США все глубже затягивают страну в украинский конфликт. По ее словам, БРИКС может и вовсе уничтожить доллар.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, их членство начнется 1 июня 2024 года. Отмечается, что новых членов БРИКС может оказаться больше. В частности, аналитики считают, что к пяти странам может присоединиться и еще одно африканское государство. Кроме того, Бразилия желала видеть в составе организации Индонезию, однако она оказалась не готова вступать в БРИКС.