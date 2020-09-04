Рекордное число новых больных COVID-19 выявили в Словакии

https://static.news.ru/photo/abbef8f6-ef88-11ea-8af1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press

За прошедшие сутки в Словакии коронавирус официально подтвердили у 226 человек. Из них 122 мужчины и 104 женщины.

За последние 24 часа в Словакии прибавилось 226 новых больных коронавирусом. Актуально больны 1692 человека, из которых 95 находятся в больницах, в том числе 15 — в тяжёлом состоянии, — цитирует RT сообщение Минздрава страны.

Как писал NEWS.ru, за прошедшие сутки в Италии коронавирус выявили более чем у 1700 человек. Этот суточный прирост рекордный с 2 мая. Тогда за сутки было зафиксировано 1733 заболевших. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 274 644, из которых излечились 209 027 и умерли 35 518.

Коронавирусом по всему миру заразились более 26,7 млн человек, более 885 тыс. умерли, более 19 млн выздоровели. На первом месте — США, там более 6.3 млн заразившихся, на втором Бразилия — более 4 млн, на третьем Индия — также более 4 млн. Россия занимает четвёртую строчку, на 5 сентября в РФ зафиксировано 1,02 млн случаев коронавирусной инфекции.