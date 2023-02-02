Readovka: В Краматорске украинская ПВО попала в жилой дом, есть жертвы

Фото: 25.mchs.gov.ru

Telegram-канал Readovka сообщил о попадании ракеты украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) в жилой дом в Краматорске. Разрушены два подъезда, из-под завалов спасатели вытаскивают людей.

В Краматорске ракета ПВО украинской армии опять попала в жилой дом — жертвами трагедии стали два человека, еще семеро пострадали, – сообщили в Telegram-канале.

24 января Mash писал, что сотрудники правоохранительных органов задержали диверсанта в Брянской области при попытке подрыва железнодорожных путей. По информации канала, 25-летний мужчина подозревается в запуске дронов, атаковавших нефтебазу в Сураже в конце ноября 2022 года.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по граничащей с республикой территории Унечского района. Он подчеркнул, что системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России успешно отразили атаку.

В тот же день член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что в пригороде Запорожья Вольнянске раздались взрывы. По его сведениям, над городом работает система ПВО. Как отметил Рогов, за 12 часов объекты в Вольнянске обстреляли дважды.