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19 июля 2025 в 21:11

Раскрыты тайные планы ЕС по электромобилям в Европе

Bild: ЕК намерен обязать крупные европейские компании перейти на электромобили

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Члены Еврокомиссии в закрытом режиме разрабатывают инициативу, в рамках которой крупные компании и автопрокатчики будут обязаны с 2030 года закупать исключительно электромобили, передает немецкое издание Bild со ссылкой на источники в европейских структурах. Журналисты отметили, что это коснется 60% продаж новых машин.

Втайне от общественности Еврокомиссия готовит радикальное вмешательство в автомобильный рынок. Как стало известно Bild из источников в ЕС, с 2030 года такие компании, как Sixt или Europcar, а также крупные фирмы смогут приобретать только электромобили, — говорится в материале.

Ранее стало известно о недовольстве лидеров бразильских профсоюзов из-за дешевых электромобилей марки BYD, которые были предложены гражданам страны китайским производителем. По их словам, импорт подобной продукции из КНР может привести к негативным последствиям для автопрома Бразилии, который рискует прекратить развитие. Кроме того, из-за дешевых авто местные специалисты могут остаться без работы, отметили в профсоюзах.

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