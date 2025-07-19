Раскрыты тайные планы ЕС по электромобилям в Европе

Члены Еврокомиссии в закрытом режиме разрабатывают инициативу, в рамках которой крупные компании и автопрокатчики будут обязаны с 2030 года закупать исключительно электромобили, передает немецкое издание Bild со ссылкой на источники в европейских структурах. Журналисты отметили, что это коснется 60% продаж новых машин.

Втайне от общественности Еврокомиссия готовит радикальное вмешательство в автомобильный рынок. Как стало известно Bild из источников в ЕС, с 2030 года такие компании, как Sixt или Europcar, а также крупные фирмы смогут приобретать только электромобили, — говорится в материале.

Ранее стало известно о недовольстве лидеров бразильских профсоюзов из-за дешевых электромобилей марки BYD, которые были предложены гражданам страны китайским производителем. По их словам, импорт подобной продукции из КНР может привести к негативным последствиям для автопрома Бразилии, который рискует прекратить развитие. Кроме того, из-за дешевых авто местные специалисты могут остаться без работы, отметили в профсоюзах.