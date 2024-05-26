Раскрыты маршруты доставки военной помощи Британии на Украину The Sunday Times: Британия поставляет оружие на Украину через Польшу и Францию

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Артиллерийские боеприпасы загружаются в грузовой самолет американской авиакомпании в аэропорту Жешув-Ясенка

Великобритания использует два основных маршрута для доставки военной помощи на Украину, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источник в оборонном секторе. Одну часть вооружений перебрасывают через Польшу, а другую — переправляют через пролив Ла-Манш во Францию.

В первом случае ВВС Великобритании доставляют дальнобойные ракеты, противотанковые комплексы, стрелковое вооружение и боеприпасы на польский военный аэродром Жешув, а уже оттуда партии попадают на Украину. Второй маршрут используется для поставки бронетранспортеров, танков и дальнобойной артиллерии. По достижении Франции орудия везут поездом через всю Европу.

В издании отметили, что в первую очередь Лондон закупает вооружение советского периода. Продавцами выступают третьи страны, которые не хотят открыто поставлять технику на Украину.

Ранее английский король Карл III написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Послание украинскому главе передала во время своего визита в Киев герцогиня Эдинбургская Софи — супруга младшего брата монарха Эдварда. Украинский лидер пообещал прочитать письмо в уединенной обстановке.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон будет оказывать Украине поддержку в сфере безопасности еще шесть лет. Он добавил, что общий объем выделяемой Киеву помощи составит $15 млрд.