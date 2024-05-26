Зеленский получил письмо от Карла III Герцогиня Эдинбургская Софи передала Зеленскому письмо от Карла III

Фото: Администрация Президента Украины

Владимир Зеленский

Английский король Карл III написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает The Sunday Times. Послание украинскому главе передала во время своего визита в Киев герцогиня Эдинбургская Софи — супруга младшего брата монарха Эдварда.

Как рассказала герцогиня, Зеленский пообещал прочитать письмо в уединенной обстановке. Кроме того, украинский лидер интересовался здоровьем британского монарха, который проходит лечение от онкологии. Герцогиня Софи стала первым представителем правящей династии Виндзоров, посетившим Украину с момента начала спецоперации.

Карл III принял Владимира Зеленского в Букингемском дворце в феврале 2023-го. Украинский президент и монарх пожали друг другу руки при встрече. Это был первый зарубежный визит Зеленского с момента начала СВО.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон будет оказывать Украине поддержку в сфере безопасности еще шесть лет. Он добавил, что общий объем выделяемой Киеву помощи составит $15 млрд. Глава правительства напомнил, что Британия первой предоставила Киеву гарантии безопасности. Теперь Великобритания обязуется поддерживать Украину по крайней мере на том же уровне до конца десятилетия.