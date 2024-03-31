Раскрыты детали нового группового удара по энергетике Украины МО: ВС России нанесли групповой удар по энергетической инфраструктуре Украины

Фото: ДСНС Украины

Российские воздушно-космические силы вывели из строя объекты энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Уточняется, что по ним был нанесен комплексный удар с использованием ракет высокой дальности и беспилотников.

Также в оборонном ведомстве заявили о нарушении работы ряда предприятий Украины, где изготавливались различные вооружения, техника и боеприпасы, а также осуществлялся их ремонт. Подчеркивается, что все намеченные цели были поражены. По данным Минобороны, также был нанесен комплексный удар по аэродрому Вознесенск в Николаевской области.

Ранее сообщалось о возгорании на объекте энергетики в Одесской области на юге Украины, где прогремела серия взрывов. Украинская сторона сообщила, что в результате несколько населенных пунктов региона оказались обесточены. Позднее пожар удалось потушить, причины возникновения возгорания не уточняются.

До этого стало известно о полном разрушении Змиевской ТЭС в Харьковской области. По данным компании «Центрэнерго», все блоки станции были выведены из строя, также повреждено вспомогательное оборудование. В пресс-службе утверждают, что станция перестала работать из-за удара со стороны Вооруженных сил России, однако в Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.