Раскрыто, почему страны ЕС не хотят оплачивать американское оружие для ВСУ Марков: в ЕС не хотят платить США за оружие для ВСУ из-за наличия своего

Европейские государства, которые имеют свое оружие, не считают необходимым оплачивать поставки американских вооружений для Украины, сказал NEWS.ru политолог Сергей Марков. Однако, по его мнению, это вовсе не означает, что поставок не будет.

Франция отказалась оплачивать американское оружие, потому что это второй в мире экспортер оружия. У Италии не так все круто, но все равно она производит довольно много своего вооружения. То же касается и Чехии. Даже во время Великой Отечественной войны каждый второй танк, артиллерийская установка были сделаны именно в Чехии. У них до сих пор сохранилась мощная промышленная база. Им нет смысла покупать оружие США за свои деньги, — считает Марков.

Политолог считает, что в конечном счете американское оружие для украинской армии будет закупать Германия, которая представляет треть европейской экономики.

К ней присоединятся, по всей видимости, Норвегия и Дания. Швеция, кстати, откажется. Я практически уверен, что она тоже будет за свои деньги покупать свое оружие и передавать его киевскому террористическому режиму, — заключил аналитик.

Ранее газета La Stampa сообщила, что Италия по примеру Франции, Чехии и Венгрии не планирует участвовать в закупке американского оружия для Вооруженных сил Украины. Главной причиной отказа стало отсутствие средств, а также то, что переданные ВСУ Римом вооружения соответствуют другим технологическим конфигурациям.