Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 20:05

Раскрыто, почему страны ЕС не хотят оплачивать американское оружие для ВСУ

Марков: в ЕС не хотят платить США за оружие для ВСУ из-за наличия своего

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez/Global Look Press

Европейские государства, которые имеют свое оружие, не считают необходимым оплачивать поставки американских вооружений для Украины, сказал NEWS.ru политолог Сергей Марков. Однако, по его мнению, это вовсе не означает, что поставок не будет.

Франция отказалась оплачивать американское оружие, потому что это второй в мире экспортер оружия. У Италии не так все круто, но все равно она производит довольно много своего вооружения. То же касается и Чехии. Даже во время Великой Отечественной войны каждый второй танк, артиллерийская установка были сделаны именно в Чехии. У них до сих пор сохранилась мощная промышленная база. Им нет смысла покупать оружие США за свои деньги, — считает Марков.

Политолог считает, что в конечном счете американское оружие для украинской армии будет закупать Германия, которая представляет треть европейской экономики.

К ней присоединятся, по всей видимости, Норвегия и Дания. Швеция, кстати, откажется. Я практически уверен, что она тоже будет за свои деньги покупать свое оружие и передавать его киевскому террористическому режиму, — заключил аналитик.

Ранее газета La Stampa сообщила, что Италия по примеру Франции, Чехии и Венгрии не планирует участвовать в закупке американского оружия для Вооруженных сил Украины. Главной причиной отказа стало отсутствие средств, а также то, что переданные ВСУ Римом вооружения соответствуют другим технологическим конфигурациям.

США
Дональд Трамп
Евросоюз
оружие
Дмитрий Горин
Д. Горин
Михаил Розен
М. Розен
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван лучший регион России для охоты за арбузами
ПВО сбила 24 украинских дрона за три часа над российскими регионами
В Котельниках девушка "выбросила" своего бывшего на помойку
Стало известно, сколько Польша собирается потратить на закупку оружия
Инициатор налоговой проверки Бони объяснил, что не знал о ее помощи на СВО
В Перу жена нашла необычный способ попрощаться с умершим мужем
В Армении стартовала процедура национализации «Электросетей»
Вэнс выступил за освобождение американцев от оплаты помощи для Украины
Орбан раскрыл, что способно остановить конфликт на Украине
Захарова предложила послать немецких политиков за милитаристскую риторику
Пластиковые окна и дизайн интерьера: как окна влияют на атмосферу дома?
Стало известно, как Ефремов простился с Александром Миттой
В США неожиданно уволили прокурора по делу Эпштейна и Пи Дидди
Американский политолог раскрыл, как Путин обхитрит Трампа
Раскрыто число россиян, готовых к отношениям с фанатами аниме
В Китае объяснили, почему Путин игнорирует угрозы Трампа
В Польше объяснили, зачем Запад пытается сдерживать Россию
Украинцы начали открытую борьбу против принудительной мобилизации
В Госдуме указали на опыт погрязшей в агрессии и мигрантах Европы
«Ответ будет ядерным»: НАТО готовит нападение на Калининградскую область
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.