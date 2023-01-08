Путин удостоился высшей награды Республики Сербской

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик удостоил российского лидера Владимира Путина высшей награды — ордена Республики Сербской с цепью — за особую патриотическую заботу и любовь к Республике Сербской, а также за вклад в укрепление российско-сербского сотрудничества, передает телеканал RTRS. Награждение состоялось заочно в рамках празднования Дня Республики Сербской, отмечаемого 9 января.

Я горжусь, рад и счастлив, что по случаю Дня Республики и от имени Республики Сербской, ее учреждений и граждан я награждаю орденами и наградами друзей республики и выражаю им глубочайшее уважение, — сказал Додик.

Орден будет вручен Путину при первой официальной встрече двух лидеров.

Ранее власти Боснии и Герцеговины осудили проведение специальной операции РФ на Украине. Однако государство не присоединилось к антироссийским санкциям, поскольку против них выступило руководство Республики Сербской — сербской части страны.

В сентябре 2022 года Додик заявил на встрече с Путиным, что готов развивать сотрудничество с Россией. Он отметил, что вопрос взаимодействия представляет для него особую важность.