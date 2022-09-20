Член президиума Боснии и Герцеговины назвал важным сотрудничество с Россией Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Додик заявил, что готов развивать сотрудничество с Россией

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Старый мост в городе Мостар, Босния и Герцеговина

Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в дальнейшем готов развивать сотрудничество с Россией, передает РИА Новости. Он отметил, что вопрос взаимодействия представляет для него особую важность.

Я хотел бы сказать, что я и далее привержен реализации нашего сотрудничества, которое для нас очень важно, и факт состоит в том, что мы поддерживаем с вами коммуникацию, и именно это проявляет наша позиция, — заявил Додик.

Предыдущая встреча Путина и Додика состоялась 18 июня на полях Петербургского форума. По ее итогам российский лидер заявил, что Москва имеет некоторые сложности в отношениях с Боснией и Герцеговиной, поскольку Сараево присоединилось к антироссийским санкциям. Однако отношения двух стран продолжаются и будут развиваться, заверил он.

1 июля Додик сообщил, что Республика Сербская не может ввести санкции против России, несмотря на давление со стороны ЕС и США. Речь шла о шестом пакете санкций, включающем эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из РФ, а также об отключении от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции.