https://static.news.ru/photo/531a03e2-45c6-11ea-bbd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pete Maclaine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отношения России и Великобритании вряд ли улучшатся после выхода страны из Евросоюза — британцы станут больше зависеть от США, заявил член Совета Федерации Дмитрий Песков.

Из ЕС Британия вышла, но улучшения отношений с Россией ожидать не следует. Скорее напротив: Лондон, и без того зависимый от Вашингтона, начнёт ещё больше равняться на США, — считает Пушков.

Сенатор напомнил, что Великобритания стала соавтором недавней антироссийской резолюции в ПАСЕ.

Как писал NEWS.ru, Пушков назвал фантазией требование Польши выплатить компенсации за Вторую мировую войну, выдвинутое к России и Германии.