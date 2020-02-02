Отношения России и Великобритании вряд ли улучшатся после выхода страны из Евросоюза — британцы станут больше зависеть от США, заявил член Совета Федерации Дмитрий Песков.
Из ЕС Британия вышла, но улучшения отношений с Россией ожидать не следует. Скорее напротив: Лондон, и без того зависимый от Вашингтона, начнёт ещё больше равняться на США, —
считаетПушков.
Сенатор напомнил, что Великобритания стала соавтором недавней антироссийской резолюции в ПАСЕ.
Как писал NEWS.ru, Пушков назвал фантазией требование Польши выплатить компенсации за Вторую мировую войну, выдвинутое к России и Германии.
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