Пушилин анонсировал ускорение специальной операции в Донбассе

Вооружённые силы Российской Федерации / Фото MOD Russia/via Global Look Press

Продвижение совместных сил ДНР и РФ в Донбассе теперь пойдёт быстрее, сдача в плен боевиков «Азова» имела решающее значение для всей спецоперации, заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт РИА Новости. По его словам, сейчас украинские военные всё чаще сдаются в плен и отступают со своих позиций.

Мы видим участившиеся ситуации, когда противник или просто отступает, или просто сдается в плен. Сдача в плен легендарного в понимании украинского режима полка «Азов», конечно, играет решающую роль. И все, кто принимает решения, имеется ввиду из командиров, они сделали уже соответствующие выводы, — сказал Пушилин.

25 мая подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко заявил, что силы Народной милиции ЛНР и российские военные взяли Северодонецк в оперативное окружение По его словам, перемещение из города возможно только по одному единственному мосту, который также находится под огневым контролем сил ЛНР.

До этого представитель Народной милиции Иван Филипоненко заявил, что силы ЛНР продолжают взятие под контроль территорий республики на участке Лисичанск — Северодонецк. Так, её войска взяли под контроль посёлок городского типа Тошковка в Попаснянском районе, который солдаты ВСУ практически сровняли с землёй при отступлении.