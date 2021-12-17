Publico: Абрамович стал гражданином Португалии

Российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщает Publico. По информации издания, олигарх натурализовался в соответствии с законом о гражданстве как еврей-сефард.

Роман Абрамович — гражданин Португалии с апреля. Российский миллиардер натурализовался в соответствии с законом о гражданстве как еврей-сефард, — говорится в сообщении.

Также поясняется, что португальское гражданство 55-летнему Абрамовичу было предоставлено в апреле этого года. По данным СМИ, он является членом и благотворителем еврейской общины Порту.

Абрамович входит в десятку олигархов России по версии Forbes. В 2020 году он стал 10-м самым богатым миллиардером России с ежегодным доходом в $645 млн.

Ранее сообщалось, что российский бизнесмен, основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров получил французское гражданство, информация об этом опубликована в официальном вестнике Пятой республики. До этого он стал подданным Сент-Китса и Невиса, государства в восточной части Карибского моря. Согласно Forbes, предприниматель занимает девятую строчку в списке самых богатых миллиардеров из России. Его состояние оценивалось в $17,2 млрд.