Прямые авиаперелеты из России в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) могут начаться в ноябре, сообщил CNN Turk со ссылкой на дипломатов. По данным телеканала, переговоры о возобновлении авиасообщения с Турцией продолжаются.
Согласно источникам, об этом событии, которое воспринимается как дипломатическая победа ТРСК и Турции, будет объявлено в ближайшие дни, — сообщает телеканал.
CNN Turk передает, что первый рейс из России в ТРСК стороны попытаются организовать к открытию нового аэропорта Эрджан 15 ноября.
ТРСК — частично признанное государство, которое занимает северную треть острова Кипр. Республика признана лишь Турцией, находится в зависимости от ее экономической, политической и военной поддержки. Анкара разместила на Северном Кипре контингент войск при поддержке ТРСК. Сама Республика Кипр и ООН считают ТРСК оккупированным государством.
Ранее сообщалось, что Россия и Индонезия работают над восстановлением прямых авиарейсов между странами. На прямые полеты в Джакарту запросили разрешения «Аэрофлот», Nordwind и Azur Air.