Прямые авиарейсы из России на Северный Кипр могут начаться в ноябре CNN Turk: прямые авиаперелеты из России в Турецкую Республику Северного Кипра могут начаться в ноябре

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Прямые авиаперелеты из России в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) могут начаться в ноябре, сообщил CNN Turk со ссылкой на дипломатов. По данным телеканала, переговоры о возобновлении авиасообщения с Турцией продолжаются.

Согласно источникам, об этом событии, которое воспринимается как дипломатическая победа ТРСК и Турции, будет объявлено в ближайшие дни, — сообщает телеканал.

CNN Turk передает, что первый рейс из России в ТРСК стороны попытаются организовать к открытию нового аэропорта Эрджан 15 ноября.

ТРСК — частично признанное государство, которое занимает северную треть острова Кипр. Республика признана лишь Турцией, находится в зависимости от ее экономической, политической и военной поддержки. Анкара разместила на Северном Кипре контингент войск при поддержке ТРСК. Сама Республика Кипр и ООН считают ТРСК оккупированным государством.

Ранее сообщалось, что Россия и Индонезия работают над восстановлением прямых авиарейсов между странами. На прямые полеты в Джакарту запросили разрешения «Аэрофлот», Nordwind и Azur Air.