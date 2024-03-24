Противник поддержки Украины выиграл первый этап выборов президента Словакии Глава парламента Словакии Пеллегрини победил на первом этапе выборов президента

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Петер Пеллегрини

Глава парламента Словакии Петер Пеллегрини одержал победу в первом туре выборов президента страны, передает Словацкое телевидение со ссылкой на Центральное статистическое управление. По имеющейся информации, политик набрал 44,84% голосов.

Бывший глава МИД Словакии Иван Корчок следует за лидером парламента с 25,63% голосов. Пеллегрини активно выступает против продолжения поставок оружия Украине и поддерживает начало мирных переговоров.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с победой на выборах главы государства. В своем послании политик подчеркнул, что сотрудничество Будапешта и Москвы основано на взаимном уважении. Это, по его словам, позволяет сторонам обсуждать сложные геополитические вопросы.

До этого российского лидера с победой на выборах поздравил король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа. Беседа состоялась по инициативе монарха арабской страны, она прошла в дружественной и доброжелательной атмосфере. Кроме того, главы государств подтвердили, что оба настроены на продолжение совместной работы по углублению взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества в различных сферах.