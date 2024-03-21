Европейский премьер поздравил Путина с победой на выборах Премьер Венгрии Орбан направил Путину поздравление с победой на выборах

Фото: IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с победой на выборах главы государства, сообщает издание Szabad Madyar Szo со ссылкой на заявление пресс-секретаря венгерского премьера Берталан Хаваши. В своем послании Орбан подчеркнул, что сотрудничество Венгрии и России основано на взаимном уважении. Это, по его словам, позволяет сторонам обсуждать сложные геополитические вопросы.

Венгрия стоит на стороне мира. Мы убеждены, что поддержание диалога является фундаментальным условием скорейшего установления мира <...>. Орбан заверил президента России, что наша страна готова наращивать сотрудничество в сферах, не ограниченных международным правом, — приводит Хаваши содержание письма.

Ранее Владимира Путина с победой на выборах поздравил король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа. Беседа состоялась по инициативе монарха арабской страны, она прошла в дружественной и доброжелательной атмосфере. Кроме того, лидеры государств подтвердили, что оба настроены на продолжение совместной работы по углублению взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества в различных сферах.

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры с Владимиром Путиным. Он поздравил российского лидера с победой на выборах главы государства. В ходе беседы политики договорились продолжать работу над расширением сотрудничества России и Индии.