Король Бахрейна поздравил Путина с победой на выборах

Фото: kremlin.ru

Королm Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халиф, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел переговоры с королем Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифом, сообщил Кремль. Беседа состоялась по инициативе монарха азиатской страны. Он поздравил российского президента с переизбранием и пожелал новых успехов.

По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Король Бахрейна поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента РФ и пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо российского народа, — говорится в сообщении.

Беседа прошла в дружественной и доброжелательной атмосфере. Лидеры государств подтвердили, что оба настроены на продолжение совместной работы по углублению взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничества в различных сферах.

Ранее также сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он поздравил российского лидера с победой на выборах главы государства. В ходе беседы политики договорились продолжать работу над расширением сотрудничества России и Индии.