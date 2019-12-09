https://static.news.ru/photo/f579790c-19fb-11ea-9c87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники акции «Красные линии для Зеленского» в центре Киева подрались с полицией. Они попытались пронести бочку и сцену к офису президента Украины, чтобы провести ночной пикет, но силовики не дали им сделать этого.

Инцидент произошёл после протестной акции. Полиция остановила демонстрантов, после чего началась потасовка, сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Участники акции «Красные линии для Зеленского» требуют от украинского президента не допустить компромиссов в отношении единства страны. Мероприятие поддержали партии «Батькивщина», «Голос» и «Европейская солидарность».

Как писал NEWS.ru, ранее в соцсетях появилось видео, на котором Петра Порошенко забросали яйцами во время акции украинской оппозиции «Красные линии для Зеленского» в преддверии саммита в «нормандском формате», который состоится в Париже 9 декабря.