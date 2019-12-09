Участники акции «Красные линии для Зеленского» в центре Киева подрались с полицией. Они попытались пронести бочку и сцену к офису президента Украины, чтобы провести ночной пикет, но силовики не дали им сделать этого.
Инцидент произошёл после протестной акции. Полиция остановила демонстрантов, после чего началась потасовка,
Участники акции «Красные линии для Зеленского» требуют от украинского президента не допустить компромиссов в отношении единства страны. Мероприятие поддержали партии «Батькивщина», «Голос» и «Европейская солидарность».
Как писал NEWS.ru, ранее в соцсетях появилось видео, на котором Петра Порошенко забросали яйцами во время акции украинской оппозиции «Красные линии для Зеленского» в преддверии саммита в «нормандском формате», который состоится в Париже 9 декабря.
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