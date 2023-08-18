Прокуратура Украины возбудила уголовное дело против Михаила Фридмана

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Михаил Фридман

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего совладельца Сенс-банка, бизнесмена Михаила Фридмана, сообщает ТАСС. По версии следствия, предприниматель вывел активы банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнской кредитной организации.

Представители прокуратуры официально не называли имя подозреваемого в уголовном правонарушении, однако в украинских СМИ считают, что речь идет именно о Фридмане. Это подтверждается информацией, полученной ими от источников в правоохранительных органах страны. Всего по этому делу проходят девять человек.

Михаил Фридман являлся одним из владельцев пакета акций «Альфа-банка Украина», который затем был преобразован в Сенс-банк. В июле 2023 года правительство страны приступило к национализации финансового учреждения, которое являлось крупнейшим коммерческим кредитором Украины и занимало 11-е место по размеру активов. Сенс-банк также являлся последним банком, имевшим акционеров российского происхождения.

С марта 2022 года Фридман находится под санкциями Евросоюза. В список из 26 человек также вошел миллиардер Петр Авен, гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Сообщалось, что средства этих бизнесменов в ЕС будут заморожены, им не могут быть предоставлены никакие финансовые средства или другие экономические ресурсы.