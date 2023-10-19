Притворявшийся манекеном вор обокрал несколько магазинов в ТЦ в Польше В Варшаве мужчина притворился манекеном и обворовал торговый центр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В польской Варшаве задержали 22-летнего местного жителя, который обворовал несколько магазинов в одном из торговых центров, сообщает портал Fakt. Молодого человека не замечали, потому что он притворялся манекеном.

Злоумышленник перед закрытием торгового центра вставал около витрины и ждал, пока здание не останется полностью безлюдным. Пользуясь такой схемой, он обчистил ювелирную лавку, а на следующий день бесплатно перекусил в баре, обновил гардероб в магазине дизайнерской одежды и опустошил кассу.

По дороге в бар находчивого вора задержали охранники. Злоумышленника передали полицейским. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии 17-летний местный житель украл из сейфа бабушки деньги и украшения, после чего подкинул туда билеты банка приколов. Общая сумма ущерба составила 515 тысяч рублей. Подросток находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось о краже с помощью куриного яйца, которую совершила жительница Красноярска. Пострадавшей оказалась пожилая жительница Минусинска, которая отдала мошеннице более 136 тысяч рублей, чтобы снять с денег порчу. Злоумышленница представилась целительницей и ввела женщину в заблуждение, использовав яйцо с мертвым цыпленком внутри. Обманутая пенсионерка, осознав факт кражи, обратилась в полицию. 27-летнюю мошенницу уже задержали, но похищенные деньги она успела потратить.