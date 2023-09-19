Под Красноярском девушка ограбила пенсионерку при помощи куриного яйца Под Красноярском задержали мошенницу, укравшую 130 тысяч рублей у пенсионерки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пенсионерка из Красноярского края отдала мошеннице более 136 тысяч рублей, убежденная в том, что на деньги наложили порчу, сообщает региональное управление МВД. По информации ведомства, представившаяся целительницей девушка ввела жертву в заблуждение, использовав яйцо с мертвым цыпленком внутри. Злоумышленницу вскоре задержали. В ее отношении возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел в Минусинске. Там пенсионерка открыла дверь незнакомке, которая стала интересоваться покупкой имущества. Получив отказ, она сообщила, что чувствует порчу, и предложила пожилой женщине свои услуги «целительницы».

Для срочных манипуляций гадалка попросила пенсионерку принести куриное яйцо. Пока женщина отвлеклась на проводящийся с ней ритуал, незнакомка подменила яйцо на подготовленное заранее инкубационное с мертвым цыпленком внутри. «Снимая порчу», лжецелительница разбила яйцо, содержимое которого сильно напугало бабушку, — сказано в публикации.

Тогда мошенница стала убеждать свою жертву, что проклятье наложено на ее сбережения. Пенсионерка принесла деньги, и злоумышленница «завершила ритуал», вытащив из пачки часть купюр. Оставшееся она вернула, а затем ушла. Обманутая пенсионерка вскоре сама обратилась в полицию, и 27-летнюю мошенницу задержали. Деньги она уже успела потратить.

Ранее в Челябинске полиция сутки вела переговоры с пенсионеркой, убеждая ее не переводить 10 млн рублей телефонным мошенникам. К уговорам даже пришлось привлекать психолога.