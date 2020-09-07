Принц Гарри вернул потраченные на ремонт резиденции 2,4 млн фунтов

https://static.news.ru/photo/0b6e8510-f13b-11ea-b07a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/princeharryofengland

Британский принц Гарри вернул 2,4 млн фунтов стерлингов (около $3 млн), которые он и его жена Меган Маркл использовали для ремонта Фрогмор-коттеджа в Виндзоре в Великобритании.

Принц оплатил всю сумму, сделав взнос в Грант суверена. Ранее предполагалось, что пара будет возмещать затраты в рассрочку на протяжении 11 лет. Погашение задолженности стало возможным благодаря заключённому многомиллионному соглашению между сервисом потокового вещания Netflix и герцогом и герцогиней Сассекскими, передаёт Daily Mail.

Ранее NEWS.ru писал, что принц Гарри и его жена заключили контракт с Netflix. Они отметили, что заинтересованы в съёмках «вдохновляющих семейных программ». По их словам, такие проекты им близки, потому что они сами молодые родители. Стоимость их многолетнего контракта с Netflix не разглашается. Однако аналитики предполагают, что чета заработает от 75 миллионов фунтов стерлингов.

8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили в соцсетях о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи и работать (делать это ранее им не позволял статус). По условиям достигнутого соглашения, пара взяла на себя обязательство оплачивать содержание своей резиденции Фрогмор-коттедж и вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные на её перестройку.