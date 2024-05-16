Президент Словакии смог поговорить с раненым Фицо Президент Словакии Пеллегрини: Фицо может говорить, но чувствует себя уставшим

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Петер Пеллегрини обращается к средствам массовой информации в университетской больнице Рузвельта

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, в состоянии разговаривать, но сильно устает, рассказал журналистам избранный президент республики Петер Пеллегрини. Он посетил главу правительства в больнице города Банска-Бистрица, передает ТАСС.

Состояние премьера Роберта Фицо оценивается как очень тяжелое. Он был на волосок от смерти. Мне было разрешено поговорить с ним лишь несколько минут. <...> Фицо, произнеся несколько фраз, почувствовал себя очень сильно уставшим, — сказал Пеллегрини.

Фицо был ранен в городе Гандлова после заседания правительства 15 мая, его в тяжелом состоянии доставили в больницу Банска-Бистрицы и сделали ему операцию. В покушении на премьера подозревают 71-летнего писателя Юрая Цинтулу. Известно, что он является оппозиционером и сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Как утверждается, он открыто выражал свою ненависть к политикам с левыми взглядами в социальных сетях, а в последний год и лично к Фицо.

В Кремле заявили, что Россия решительно осуждает нападение на Фицо и считает неприемлемым покушение на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что в Москве желают высокопоставленному чиновнику скорейшего выздоровления.