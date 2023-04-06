Президент Сербии засомневался в сохранении хороших отношений с Россией Вучич: Сербия старается сохранять нейтралитет, но не может гарантировать

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Вучич

Сербское руководство старается сохранять нейтралитет государства относительно Запада и России, однако не может дать гарантии, что так будет продолжаться и в будущем. Об этом заявил президент страны Александр Вучич. По его словам, которые прозвучали в эфире Радио и телевидения Сербии, государство находится на «европейском пути» и без помощи ЕС не может «сделать многого».

Мы до сих пор можем сохранять свою независимость, свой военный нейтралитет. Сербия не хочет присоединяться к странам НАТО или к тем другим — ОДКБ или как угодно. И пока это получается. Хотим ли и далее быть в силах — в этом я вам поклясться не могу и это нереально, несерьезно и безотстветственно. <...> Мы находимся на европейском пути, хотим идти к Европе <...> мы не можем без Европы сделать многого, у нас нет большого выбора и другого пути, — сказал Вучич.

На текущей неделе в минобороны Сербии сообщили, что в середине июня армия страны проведет совместно с партнерскими государствами учения «Платиновый волк» для достижения уровня оперативной совместимости в многонациональных операциях. Эти учения проходят на базе «Юг» у города Буяновац с 2014 года. В 2021 году в них принимали участие подразделения армий США, Великобритании, Франции, Венгрии, Румынии, Болгарии, Словении, Греции и Боснии и Герцеговины. Последняя не входит в блок НАТО, но участвует в программе «Партнерство ради мира».

Ранее президент Сербии Александр Вучич уже заявлял, что не может поклясться, что в будущем не введет санкции в отношении России. Политик отметил, что Сербия сразу определилась со своей позицией по конфликту на Украине.