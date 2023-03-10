Вучич отказался клясться, что не введет антироссийские санкции Вучич заявил о невозможности поклясться, что не введет в будущем санкции против России

Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не может поклясться, что в будущем не введет санкции в отношении России. Его слова прозвучали в эфире телеканала Happy. Политик отметил, что Сербия сразу определилась со своей позицией по конфликту на Украине.

Я не клянусь, что мы этого не сделаем, и не могу поклясться, потому что это было бы безответственно, но твердость нашей позиции такова, что до сих пор нам этого не пришлось делать, — сказал Вучич.

Он также добавил, что за свою политику Сербия «иногда платит цену».

После начала специальной военной операции России на Украине Александр Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности заявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, однако не станет вводить санкции в отношении России. При этом на время республика прекратила все армейские и полицейские учения с зарубежными партнерами.

Позже представитель МИД России Мария Захарова потребовала от Белграда выступить с официальной позицией по вопросу поставок Украине сербских боеприпасов. Она подчеркнула, что после этого российская сторона сделает выводы, так как тема передачи вооружений Киеву крайне важна для отношений двух стран.