Россия потребовала от Сербии ответить о возможных поставках оружия Киеву Захарова: Москва запросила у Белграда официальную позицию по поставкам Киеву вооружения

Фото: МО Украины

архивное фото

Москва запросила у Белграда официальную позицию по вопросу поставок Украине сербских боеприпасов, заявила в эфире телеканала РБК представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что после этого российская сторона сделает выводы, так как тема передачи вооружений Киеву крайне важна для отношений двух стран.

Это должно делаться не через СМИ, не через Telegram-каналы, не через утечки, а через официально заявленную позицию сербской стороны. <...> Мы уже запросили Белград о прояснении этой позиции, — сказала дипломат.

Поводом для запроса стали парламентские слушания в Сербии, прошедшие после того, как Telegram-канал Mash сообщил о тайной поставке Украине 3500 ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Депутат от народной партии Сербии Мирослав Алексич спросил, почему разведка и МИД страны разрешили поставку 122-миллиметровых боеприпасов для РСЗО в Турцию, несмотря на то, что турецкая сторона производит такие же снаряды и поставляет оружие Украине.

Министр обороны Милош Вучевич назвал происходящее бизнесом и отметил, что Сербия не отвечает за то, каким образом будут распоряжаться ее оружием.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что его страна оказалась в центре напряженности между Москвой и Западом, отказавшись вводить санкции в отношении России из-за обострения конфликта на Украине. Вучич отметил, что давление Запада усиливается, и он все же будет вынужден ввести ограничения, но при этом постарается тянуть время, сколько это будет возможно.