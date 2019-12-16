https://static.news.ru/photo/7091cde8-2004-11ea-9a44-fa163e074e61_660.jpgКерсти КальюлайдФото: Grzegorz Banaszak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в телефонном разговоре с финским лидером Саули Ниинистё извинилась за слова главы МВД прибалтийского государства Марта Хельме в адрес премьер-министра Финляндии Санны Марин. Накануне, 15 декабря, эстонский министр назвал Марин «продавщицей».
Президент Кальюлайд принесла извинения за интервью, которое в воскресенье, 15 декабря, провёл министр внутренних дел Эстонии Март Хельме. По просьбе президента Кальюлайд президент Ниинистё направил извинения премьер-министру Финляндии Санне Марин и правительству, — приводит сообщение пресс-службы президента Финляндии RNS.
Финская сторона подчеркнула, что телефонный разговор, в ходе которого прозвучали извинения, состоялся по инициативе президента Эстонии.
Санна Марин, официально назначенная на должность премьера 10 декабря, стала самым молодым в мире действующим главой правительства.
Как передавал NEWS.ru, глава МВД Эстонии назвал Марин продавщицей, неправильно перефразировав известное высказывание Владимира Ленина.