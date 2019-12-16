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Верховный комиссар по вопросам подготовки реформы пенсионной системы Франции Жан-Поль Делевуа подал в отставку после обвинения в конфликте интересов.

Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на Елисейский дворец. Жан-Поль Делевуа представил своё прошение об отставке президенту, который с сожалением принял его, — рассказали в администрации французского главы. Делевуа...