«Преступник отстраняет преступника»: сенатор о замене главы СНБО Данилова Сенатор Климов: увольнение главы СНБО Украины похоже на агонию режима Гитлера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Климов

Увольнение секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова по приказу Владимира Зеленского можно сравнить с борьбой ядовитых насекомых в банке, которые поедают друг друга, заявил в разговоре с NEWS.ru зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, сейчас власти Киева находятся в истерике и «перетряхивают» кадры.

На Украине один преступник отстраняет другого преступника, так можно охарактеризовать увольнение Далинова. Просто ядовитые насекомые поедают друг друга в банке. Там сейчас марионеточный режим, люди находятся в истерике и перетряхивают кадры. Никому из них у меня нет сожаления, как и иллюзии значимости этих людей, — подчеркнул Климов.

Он напомнил, что масштабные кадровые перестановки и увольнения президент Украины стал проводить с начала 2024 года. Сенатор отметил, что, смотря на это, вспоминается картина Кукрыниксов «Конец», на которой изображена агония гитлеровского режима.

Могу только добавить, что Данилов уже успел запятнать себя. И это значит, что он должен понести ответственность за свои деяния, независимо от того, является он должностям лицом, либо уже нет. Под ответственностью я подразумеваю наказание согласно российскому уголовному кодексу, — заключил он.

Ранее стало известно, что Данилов был уволен по приказу Зеленского, на посту секретаря СНБО он находился с октября 2019 года. Его место займет Александр Литвиненко, возглавлявший Службу внешней разведки Украины.