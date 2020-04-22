Премьер Украины: ограничения из-за COVID-19 лучше продлить на два года

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Мир не сможет победить коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) в 2020-м. Борьба с заболеванием и соответствующие ограничения могут продлиться ещё два года. Жителям Земли придётся привыкать к самоизоляции, карантину и социальной дистанции, считает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Мы все должны придерживаться масочного режима, придерживаться определённых правил дезинфекции, мы все должны придерживаться социальной дистанции, определённых правил поведения в транспорте, в общественных местах, в магазинах и так далее, — приводит слова политика РИА Новости со ссылкой на «РБК- Украина».

Он добавил, что эффективной вакцины против COVID-19 ещё не разработали. Глава кабмина сомневается, что учёные смогут внедрить препарат в 2020 году.

На Украине режим карантина собираются продлить до 11 мая. Нынешние ограничения действуют до 24 апреля. В стране выявили 6592 случая COVID-19. Умерли 174 гражданина, выздоровели 424.

В мире насчитывается более 2,5 млн инфицированных. Скончались более 177 тысяч человек, поправились — свыше 697тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число заразившихся коронавирусом в Польше перевалило за отметку в 10 тысяч и составляет 10 034.

Жертвами инфекции в республике стали 404 человека, сообщило местное Министерство здравоохранения. Излечиться от COVID-19 удалось 1 513 пациентам, в больницах остаются 3 505 граждан.