Премьер-министр Люксембурга назвал спорные вопросы саммита ЕС

Глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что увязка субсидий пострадавшим от пандемии странам ЕС с соблюдением норм правового государства, а также контроль над обсуждаемым фондом помощи и объём антикризисного пакета являются главными дискуссионными вопросами саммита ЕС в Брюсселе.
Своим мнением Беттель поделился во время пресс-подхода,
У председателя Евросовета сложная задача. За семь лет я с трудом могу вспомнить такие противоположные позиции, — отметил Беттель.
Вопрос увязки субсидий с правовыми принципами особенно обеспокоил люксембургского премьера.
Грустно напоминать в 2020 году, что ЕС — это прежде всего права и ценности, которые играют важнейшую роль. Нельзя допускать, чтобы ценности, которые являются основой, хребтом ЕС, ставились некоторыми под сомнение. Европа — это не магазин, где мы выбираем, Европа — это прежде всего ценности, которые мы защищаем, — заявил Беттель.
Ранее главы правительств Польши и Венгрии Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан выразили недовольство планами увязать предоставление финансовой помощи с соблюдением норм правового государства.
Накануне, 18 июля, итальянский премьер Джузеппе Конте заявил, что переговоры на саммите в Брюсселе зашли в тупик, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен