Премьер-министр Люксембурга назвал спорные вопросы саммита ЕС

https://static.news.ru/photo/c90c072e-c9d5-11ea-8789-fa163e074e61_660.jpg Ксавье Беттель Фото: Nicolas Landemard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава правительства Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что увязка субсидий пострадавшим от пандемии странам ЕС с соблюдением норм правового государства, а также контроль над обсуждаемым фондом помощи и объём антикризисного пакета являются главными дискуссионными вопросами саммита ЕС в Брюсселе.

Своим мнением Беттель поделился во время пресс-подхода, передаёт РИА Новости. Речь идёт о предложениях, которые перед саммитом обнародовал глава Евросовета Шарль Мишель. Они включают создание фонда на €750 млрд, €500 млрд из которых нуждающиеся получат в виде субсидий, остальное — в форме займов. Саммит затянулся сверх оговорённого срока из-за невозможности политиков Европы прийти к одному мнению по наполнению, распределению и управлению пакетом помощи.

У председателя Евросовета сложная задача. За семь лет я с трудом могу вспомнить такие противоположные позиции, — отметил Беттель.

Вопрос увязки субсидий с правовыми принципами особенно обеспокоил люксембургского премьера.

Грустно напоминать в 2020 году, что ЕС — это прежде всего права и ценности, которые играют важнейшую роль. Нельзя допускать, чтобы ценности, которые являются основой, хребтом ЕС, ставились некоторыми под сомнение. Европа — это не магазин, где мы выбираем, Европа — это прежде всего ценности, которые мы защищаем, — заявил Беттель.

Ранее главы правительств Польши и Венгрии Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан выразили недовольство планами увязать предоставление финансовой помощи с соблюдением норм правового государства.

Накануне, 18 июля, итальянский премьер Джузеппе Конте заявил, что переговоры на саммите в Брюсселе зашли в тупик, писал NEWS.ru.