Премьер Чехии призвал ВОЗ «замолчать» с рекомендациями по COVID-19

https://static.news.ru/photo/78b600b4-f1e8-11ea-ac7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Премьер Чехии Андрей Бабиш призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) воздерживаться от советов по коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), так как в своё время международное ведомство и масками не советовала пользоваться, и о пандемии узнала позже всех.

Это та самая ВОЗ, которая не рекомендовала маски и вообще не знала, что [началась] пандемия [COVID-19]. Я считаю, что она должна молчать, — написал политик на своей странице в социальной сети Twitter.

Чиновника поддержал министр здравоохранения республики Адам Войтех. По его мнению, критика со стороны ВОЗ направлена не по адресу и что Прага вполне справляется с ситуацией.

За минувшие 24 часа в Чехии зафиксировали 563 новых случаев COVID-19, что ниже показателей минувшей недели. На данный момент в стране больны 8424 гражданина, из них 214 наблюдаются в лечебных учреждениях, в том числе 54 — в тяжёлом состоянии. Всего с начала пандемии коронавируса в стране перенесли недуг 28 716 человек, поправились 19 855, умерли 437.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Чехии Милош Земан удивился попыткам некоторых западных политиков увязать ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным и строительство газопровода «Северный поток — 2». Политик не видит ничего общего в строительстве газопровода и возможном отравлении Навального. Он подчеркнул, что Германия и Россия договорились о сооружении «Северного потока — 2», поскольку это в интересах обеих стран.