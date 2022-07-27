Представитель правительства ФРГ оценила поездку Шрёдера в Москву Представитель правительства ФРГ Хоффман назвала поездку Шрёдера в Москву его личным делом

Фото: Jens Schicke via www.imago-image/Global Look Press

Герхард Шредер

Поездка бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в Москву не обсуждалась с правительством, в том числе ведомством канцлера Олафа Шольца, сообщила представитель кабмина Кристиане Хоффман. По ее словам, которые приводит РИА Новости, поездка была личным делом Шрёдера и не требовала согласований.

Поездка не согласовывалась. Это личное дело господина Шрёдера, — заявила Хоффман.

26 июля Шрёдер рассказал, что проведет несколько дней своего отпуска в Москве. Экс-канцлер уже был замечен в российской столице, а журналисты сообщают, что он добрался до Москвы через Баку.

Как рассказала супруга социал-демократа Co-Ён Шрёдер-Ким, причиной его визита стали некие «переговоры по энергетической политике», но с кем именно, она не уточнила. СМИ предположили, что речь идет о поставках газа по трубопроводу «Северный поток». При этом известно, что экс-канцлер, возглавлявший немецкое правительство в 1998–2005 годах, давно не имеет отношения к принятию решений в Берлине.