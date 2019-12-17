Глава украинской партии «Слуга народа» Александра Корниенко рассказал, почему особый статус регионов Донбасса не упоминается в законопроекте, предполагающем изменение конституции.
По его словам, упоминание отдельных регионов в основном законе свойственно для федеративных государств,
Потому что когда мы записываем в конституцию название области, мы повышаем её субъектность, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский, российский лидер Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон во время саммита «нормандской четвёрки» в Париже
Вскоре после этого Зеленский внёс в Верховную раду проект изменений в конституцию. Поправки предусматривают децентрализацию власти.
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