https://static.news.ru/photo/1339aee4-20cd-11ea-bb52-fa163e074e61_660.jpg Александр Корниенко Фото: Zuma/ТАСС

Глава украинской партии «Слуга народа» Александра Корниенко рассказал, почему особый статус регионов Донбасса не упоминается в законопроекте, предполагающем изменение конституции.

По его словам, упоминание отдельных регионов в основном законе свойственно для федеративных государств, передаёт «РБК-Украина». В унитарных странах такая практика не принята.

Потому что когда мы записываем в конституцию название области, мы повышаем её субъектность, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский, российский лидер Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон во время саммита «нормандской четвёрки» в Париже выступили за изменение Конституции Украины на основе «формулы Штайнмайера», которая была одобрена в Минске 1 октября 2019 года. Документ определяет механизм введения в действие закона об особом статусе Донбасса сначала на временной, а затем на постоянной основе.

Вскоре после этого Зеленский внёс в Верховную раду проект изменений в конституцию. Поправки предусматривают децентрализацию власти.