Австриец Кайзер не признал вину в незаконном предпринимательстве в РФ

https://static.news.ru/photo/fa4e81d4-5fd2-11eb-bce9-fa163e074e61_660.jpg Оливер Кайзер Фото: Александр Щербак/ТАСС

Австрийский бизнесмен Оливер Кайзер не признал себя виновным в незаконном предпринимательстве. Мужчина является генеральным директором компании «Экоком», рассказал журналистам адвокат подозреваемого Александр Мельцев.

Он не признаёт вину, — цитирует юриста РИА Новости.

Сторона защиты добавила, что у предприятия по рекультивации мусорных полигонов имелись все необходимые разрешительные документы и лицензии. Тверской суд столицы 28 января 2021 года рассмотрит ходатайство об избрании коммерсанту меры пресечения в виде запрета определённых действий. Это довольно мягкие санкции по сравнению с пребыванием в СИЗО. За незаконное предпринимательство Кайзеру может грозить до пяти лет лишения свободы.

Компания «Экоком» основана в 1999 году, она занимается проектированием, поставкой, строительством и эксплуатацией очистных сооружений для экологически безопасных мусорных полигонов. В 2019 году фирма участвовала в рекультивации закрытой свалки «Кучино» в подмосковной Балашихе.

Кайзер тогда заявлял, что благодаря системе очистки свалочного газа в окрестностях полигона «почти исчез» неприятный запах. Бизнесмен уверял, что старается сократить отставание РФ от ведущих государств в сфере хранения отходов. Накануне предпринимателя задержали в Москве.

В декабре 2020 года Министерство экологии и природопользования Московской области в ответ на запрос NEWS.ru сообщало, что превышений предельно допустимых концентраций токсичных веществ в окрестностях Балашихи, где располагается законсервированный в 2017 году мусорный полигон «Кучино», не обнаружено.