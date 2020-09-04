Правящая партия Черногории признала поражение на парламентских выборах

https://static.news.ru/photo/7f3dec84-ef5f-11ea-a682-fa163e074e61_660.jpg Фото: dps.me

Правившая более 30 лет в Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича признала поражение на прошедших парламентских выборах. На заседании совета партии было принято решение «безоговорочно поддержать любое правительство», которое будет продолжать действовать в национальных интересах страны.

ДПС и далее остаётся сильнейшей политической силой Черногории. Однако, исходя из обстоятельств, по которым мы не можем сформировать парламентское большинство и новое правительство с нынешними партнёрами по коалиции, результат выборов является неудачным, — говорится в заявлении партии.

Как писал NEWS.ru, правление в Черногории Демократической партии окончено. Об этом после оглашения предварительных экзитполов парламентских выборов (обработано 70% бюллетеней) заявил один из лидеров крупнейшей оппозиционной коалиции Милан Кнежевич. Согласно данным, коалиция «За будущее Черногории» набирает 33,1%, оппозиционное движение «Демократы» — 12,4%, партия URA — 5,3%. Общий результат оппозиции превосходит результат (34,7%) ДПС президента Джукановича. Парламентские выборы в Черногории состоялись 30 августа.