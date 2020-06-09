Германские неонацисты и правоэкстремисты оказались под пристальным вниманием властей ФРГ из-за ряда громких скандалов с участием политиков и проведения в стране военных тренингов. Это вынудило их либо сворачивать свои собственные подпольные лагеря, либо искать возможность проходить подготовку в других странах. Так, выбор ряда партий с неонацистскими взглядами пал на Россию, которая в последние годы поддерживала правые движения в Германии.

Немецкий журнал Focus со ссылкой на свои источники сообщил, что правые экстремисты из Германии проходят военную подготовку на базе в пригороде Санкт-Петербурга. Там их обучают тонкостям рукопашного боя, обращению с оружием и взрывчаткой. Среди «слушателей курса» издание назвало молодёжное крыло Национал-демократической партии Германии (НДП) «Молодые националисты» и членов партии «Третий путь».

НДП в Германии имеет славу старейшей праворадикальной партии страны, в основе которой лежит неонацистская идеология. В ФРГ не первый год ведутся споры относительно законности её деятельности. За последние 20 лет предпринималось несколько попыток запретить НДП, однако особенности немецкого законодательства делают это практически невозможным. Фракция неоднократно обвинялась в связях с Россией, а её экс-глава Удо Фогт в марте 2015 года посещал Санкт-Петербург для участия в конференции ультраправых партий Европы. Тогда экс-лидер НДП выразил открытую поддержку действиям президента России Владимира Путина. В настоящее время партия находится под наблюдением Федерального ведомства по защите Конституции.

Michael Debets /Global Look Press

Другая упомянутая СМИ партия, «Третий путь», признана одной из наиболее радикальных фракций Германии, и она также открыто выражала поддержку России. Тезисы в пользу курса Кремля можно увидеть на её официальных ресурсах.

Как отмечает DW, пророссийские симпатии обеих партий и помогли им определиться с выбором места для прохождения специального тренинга. Свою роль мог сыграть и тот факт, что, в отличие от Германии, подобные мероприятия в РФ не запрещены и имеют легальный статус. Военная подготовка членов партий осуществлялась на базе центра «Партизан», который, по данным издания, связан с «Русским имперским движением» — ультраправой организацией, признанной в США террористической. По данным Focus, власти ФРГ в курсе тренинга, однако не имеют возможности ему помешать.

Решение направиться ради военной подготовки за рубеж также может быть связано с усилением контроля над правоэкстремистскими партиями и организациями. Так, Uniter — одна из наиболее влиятельных организаций — была вынуждена прекратить проведение нелегального обучения бойцов на базе в Баден-Вюртемберге. В декабре 2019 года она оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что в «Христианско-демократическом союзе» канцлера Ангелы Меркель есть её сторонники. Это привело к тому, что деятельностью Uniter заинтересовались как правительство, так и спецслужбы. В результате организация попала под наблюдение Федерального ведомства по защите Конституции, а в конце марта 2020 года её основатели объявили о переезде в Швейцарию.

Немецкая оппозиционная газета TAZ опубликовала серию расследований, в которых раскрыла особенности военных тренингов, проводимых Uniter с 2018 года. Полноценную подготовку бойцов курировал член организации по прозвищу «Ганнибал». Он же отвечал за рекрутинг новых участников. Тренинги проходили под видом курсов самообороны, обучения поведению в чрезвычайной ситуации и даже курсов для медработников по оказанию помощи на поле боя. В реальности очевидцы, с которыми общался TAZ, рассказывали, что людям выдавали оружие. Uniter также была известна тем, что предоставляла свои услуги по военной подготовке и за пределами страны. Так, в 2019 году между организацией и властями Филиппин шли переговоры об обучении контингента для президента Родриго Дутерте.

В Германии начали уделять особо пристальное внимание правоэкстремистским организациям на фоне распространения радикальных взглядов внутри страны и терактов в Галле и Ханау. В настоящее время под наблюдением Управления по защите Конституции находятся более 30 тысяч человек. На отдельном контроле — вопрос о проникновении экстремистов в ряды политиков и военных. Так, по данным службы военной контрразведки Германии, в рядах бундесвера значительно увеличилось число лиц, разделяющих праворадикальные взгляды. В 2019 году контрразведке удалось выявить 592 человека с антиконституционными воззрениями.