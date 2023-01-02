Правительство Германии сообщило, что поддерживает контакты с Россией Кабмин ФРГ: Германия продолжает поддерживать контакты с Россией на разных уровнях

Фото: Carsten Koall/dpa/Global Look Press

Бундестаг, парламент Германии

Берлин продолжает поддерживать контакты с Москвой на разных уровнях, сообщила представитель кабмина ФРГ Кристиана Гофман, передает РИА Новости. Она также отметила, что у ряда представителей ЕС есть прямой контакт с президентом РФ Владимиром Путиным.

Я могу сказать, что это совсем не так, чтобы не было контактов с Россией. Вы ведь знаете, что у канцлера, а также у других представителей ЕС есть прямой контакт с президентом РФ Владимиром Путиным, а также на других уровнях, — сказала Гофман.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину, несмотря на все последствия, с которыми сталкиваются рядовые немцы. В своем новогоднем обращении он также упомянул о единении Евросоюза и НАТО.

Политик сообщил, что жители Германии сейчас ежедневно испытывают на себе последствия конфликта на Украине, когда отправляются в супермаркет, на заправочную станцию или при оплате счетов за газ и электричество. Несмотря на это, уходящий год Шольц назвал годом сплоченности и силы.