Правительство Германии обрадовалось новостям о выводе Навального из комы

https://static.news.ru/photo/e41993b4-f1ae-11ea-abe0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Правительство Германии с оптимизмом восприняло новость о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный выведен из комы. Об этом заявил представитель кабмина.

Власти ФРГ рассчитывают на дальнейшее выздоровление политика, которое сейчас является приоритетным, уточнил он.

Федеральное правительство обрадовано сообщением [берлинской клиники] Charité по состоянию здоровья господина Навального, — цитирует представителя правительства РИА Новости.

Навальный больше двух недель находился в искусственной коме в берлинской клинике Charité, куда был переправлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он находился в больнице в Омске, туда его доставили 20 числа с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Оппозиционеру стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Его соратники заподозрили преднамеренное отравление. Российские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их немецкие коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен веществом из группы под условным названием «Новичок».

7 сентября, как писал NEWS.ru, медики сообщили, что состояние здоровья Навального улучшилось, что позволило вывести пациента из состояния искусственной комы. Его также отключили от системы искусственной вентиляции лёгких. Оппозиционер реагирует на вербальные стимулы, однако оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжёлого состояния по-прежнему рано, отмечают специалисты.