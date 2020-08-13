Прага и Братислава заговорили о второй волне COVID-19

https://static.news.ru/photo/bd307098-dd67-11ea-bc13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tomas Tkacik/Global Look Press

Власти Чехии и Словакии последнее время сообщают о серьёзных осложнениях эпидобстановки. В данных республиках планомерно восстанавливают режим ношения медицинских масок. Меры уже ввели в некоторых районах стран.

Почти полгода пассажиры метрополитена Праги обязаны предохранять органы дыхания от COVID-19. Руководство обоих государств говорят о начале второй волны пандемии, передаёт ТАСС.

По данным на 13 августа, COVID-19 в Чехии заболели за всё время вспышки свыше 19 тысяч человек, из них скончался 391 житель страны, 13 407 поправились. За минувшие 24 часа медики зафиксировали в республике 292 пациентов. В предыдущей день зарегистрировали 288 новых случаев COVID-19. Активных носителей недуга — 5 277. Население Чехии составляет 10,7 млн.

Из-за ухудшения эпидситуации в Чехии её жителям вновь ограничили въезд в Словению, Финляндию, Норвегию, Ирландию, Сербию, Боснию и Герцеговину. С 17 августа с чехов начнут требовать справки об отрицательном тесте на инфекцию для визита в Грецию.

В Словакии, где живут около 5,5 млн граждан, число пациентов с коронавирусом нового типа достигло 2 793, включая выздоровевших. От осложнений, вызываемых COVID-19, скончался 31 житель страны, поправились 1 939.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) во Франции принимает негативный оборот. Об этом заявил 11 августа 2020 года премьер-министр республики Жан Кастекс во время выступления по итогам совещания Совета нацбезопасности. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Он добавил, что на этой неделе (10–16 августа) европейская страна достигнет тревожной отметки — свыше 20 случаев заражения на 100 тыс. населения (во Франции живут свыше 65 млн человек).