Европа

Франция заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране

18:53, 11 августа 2020 54
Фото: Gao Jing/Global Look Press

Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) во Франции принимает негативный оборот, заявил 11 августа 2020 года премьер-министр республики Жан Кастекс во время выступления по итогам совещания Совета нацбезопасности. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Целый ряд департаментов уже находятся на уровне, после которого следует объявлять тревогу <...> Каждый день регистрируется две тысячи новых случаев инфицирования, тогда как три недели назад их была всего одна тысяча, — цитирует чиновника телеканал BFM.

Он добавил, что на этой неделе (10–16 августа) европейская страна достигнет тревожной отметки — свыше 20 случаев заражения на 100 тыс. населения (во Франции живут свыше 65 млн человек).

Премьер также сообщил о «некотором падении дисциплины» среди граждан. По его словам, из-за этого «усилят меры по контролю ношения защитных масок с тем, чтобы сделать данную практику как можно более масштабной». По словам премьера, префекты департаментов в самое ближайшее время получат от центральных властей соответствующее распоряжение. Кастекс отметил, что запрет на проведение общественных мероприятий с участием больше пяти тысяч человек продлили до 30 октября 2020 года. За всё время пандемии COVID-19 во Франции заразились 239 349 граждан. Из них умерли 30 327, выздоровел 82 971.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru писал, что вторая волна пандемии коронавируса вплотную подобралась к Европе. Резкое увеличение числа заболевших фиксируют в Бельгии, Люксембурге, Франции, Испании, Нидерландах, Германии и других странах ЕС. В некоторых европейских государствах темпы распространения инфекции давно превышают российские.

Но если жители коронавирусных «горячих точек» могут свободно путешествовать по ЕС, то для большинства россиян границы союза остаются закрытыми.

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