На западе Украины женщины штурмовали военкомат «Страна.ua»: несколько десятков женщин вышли на митинг в Житомирской области

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько десятков женщин вышли на митинг у здания территориального центра комплектования (аналог военкомата) в Житомирской области на Украине. Как пишет издание «Страна.ua», протест связан с гибелью доставленного в ТЦК мужчины.

По версии Житомирского областного ТЦК, на следующий день после прибытия у погибшего произошел эпилептический припадок из-за длительного употребления алкоголя. Однако родственники мужчины уверены, что его избили до смерти сотрудники военкомата.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее предложила набирать на работу в территориальные центры комплектования женщин, чтобы отправлять мужчин на службу. По словам министра, появились данные о 180 тысячах военнообязанных женщин. Верещук назвала их отличными кадрами для военкоматов, включая руководящие должности. По мнению министра, это поможет «высвободить мужчин для службы в боевых частях».

Жительница Херсона ранее покусала полицейского, чтобы помочь сыну скрыться от военкомов. По данным СМИ, 60-летней украинке грозит уголовная ответственность.