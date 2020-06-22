Посольство Великобритании анонсировало начало выдачи виз

https://static.news.ru/photo/535ef19c-b483-11ea-be7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: uk-embassy.ru

Визовые центры Великобритании в России начинают свою работу, остановленную из-за коронавируса. Выдачу паспортов начали с 22 июня.

Записаться на подачу заявления можно будет с 29 июня, говорится в Telegram дипмиссии. Однако восстановить работу в полном объёме пока не получится, так как необходимо обеспечить гарантии безопасности посетителям.

Для входа на территорию визового центра у посетителей будут измерять температуру тела. Они должны будут надеть маски и соблюдать социальную дистанцию.

В первую очередь будут обработаны заявления, рассмотрение которых было приостановлено из-за введения ограничительных мер в Москве и других регионах России, — подчеркнули в представительстве государства.

Визовая и иммиграционная служба будут стараться рассматривать заявления а те же сроки, что и до пандемии COVID-19, однако возможны задержки. Услуга Priority Visa Service будет приостановлена.

Ранее, как писал NEWS.ru, помощник американского госсекретаря по консульским вопросам Карл Риш сообщил, что США пока не возобновляют выдачу виз за рубежом. Госдеп следит за ситуацией с распространением коронавируса в разных странах, отметил он. Зарубежные представительства США выдают визы только в экстренных случаях.