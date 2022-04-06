Посольство России в Румынии рассказало о притеснениях россиян

Граждане России подвергаются притеснениям на территории Румынии — известны случаи блокировки банковских счетов и создания препятствий в данной сфере для предпринимателей, чей бизнес связан с РФ, рассказали NEWS.ru в пресс-службе посольства РФ в Бухаресте. В дипмиссии добавили, что зафиксированы жалобы на притеснения «в отношении исторически сложившихся в Румынии общин русских-липован и русин».

Россияне обращаются по поводу притеснений. В частности, отмечены случаи блокирования их счетов в банках, а также определённые сложности в сфере банковских счетов чинятся бизнесу, связанному с Россией. Есть случаи притеснений в отношении исторически сложившихся в Румынии общин русских-липован и русин, — отметили в посольстве России в Румынии.

Также в диппредставительстве прокомментировали утреннее ЧП, когда автомобиль врезался в ограждение посольства. По информации дипмиссии, инцидент произошёл около 06:00: в забор на машине въехал мужчина, приговорённый 5 апреля к 15 годам по обвинению в насилии над несовершеннолетней.

<...> водитель сгорел заживо. Вчера он был приговорён к 15 годам лишения свободы за насилие над несовершеннолетней. Среди сотрудников посольства и румынской жандармерии, охраняющей посольство, пострадавших нет. Полиция расследует данный инцидент, — добавили в посольстве.

Водителем, протаранившим здание посольства РФ в Бухаресте, оказался Богдан Драгич, ранее осуждённый на 15 лет за издевательства над дочерью. Он умер на месте происшествия.

Ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru заявил, что россиянам сейчас нечего делать в Европе. Он считает, что гражданам РФ стоит воздержаться от поездок за границу на фоне ситуации в Бухаресте.