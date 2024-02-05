Посол в Гааге заявил, что у России нет интереса воевать в Европе Посол в Гааге Тарабрин: о нападении России на страны Европы речи быть не может

Фото: МО РФ

О нападении России на страны Европы, о чем твердят военные на Западе, речи быть не может, заявил новый посол РФ в Нидерландах и российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин, пишет РИА Новости. Дипломат напомнил высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что у Москвы нет никакого интереса воевать со странами НАТО.

Хочу подтвердить, что о «нападении на европейские страны», о котором твердят военные на Западе, ни в настоящее время, ни в будущем никакой речи идти не может, — сказал посол.

Тарабрин отметил, что западные страны игнорируют позицию Москвы. Они намеренно запугивают своих граждан некой угрозой РФ. Раскачивая русофобскую риторику, они стремятся выбивать огромные денежные вливания в украинский проект и собственный военно-промышленный комплекс, сказал дипломат.

Ранее стало известно, что из-за угрозы нападения России на Европу страны НАТО начинают масштабные маневры Steadfast Defender, в которых будут задействованы почти 90 тысяч военнослужащих, 80 самолетов, 50 кораблей, а также более тысячи танков. Глава военного комитета Альянса Роб Бауэр назвал эти учения одними из самых крупных за всю историю с момента окончания холодной войны. Он рассказал, что во время маневров будет отработан план обороны Сувалкского коридора и Брестских ворот — юго-западного участка границы Польши с Белоруссией.

Вместе с тем авианосец ВМФ Великобритании HMS Queen Elizabeth из-за поломки не примет участия в Steadfast Defender. Вместо него в маневрах будет задействован корабль HMS Prince of Wales.