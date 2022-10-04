Посол ЛНР рассказал о присутствии иностранных наемников в районе Кременной Посол ЛНР Мирошник: Украина перебросила в район Кременной подготовленных в Восточной Европе наемников

Фото: Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

На протяжении последних нескольких недель Украина перебрасывала в район города Кременная в Луганской Народной Республике иностранных наемников, подготовленных в Восточной Европе, рассказал ТАСС посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, в настоящее время на этом направлении скопилось большое количество вражеских сил.

Действительно, концентрация вражеских сил на этом направлении очень высокая. <...> Туда были стянуты наемники и силы, прошедшие подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе, — сказал дипломат.

Ранее Мирошник заявил, что напряжение на направлении Кременная — Лисичанск очень высокое, но вся территория ЛНР находится под контролем союзных войск. По его словам, подразделения держатся твердо и не позволяют растащить резервы для основного удара по противнику.

Накануне официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко также отметил, что союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной. Он уточнил, что в самой Кременной боевые действия не идут, хотя националистам там готовы «дать решительный отпор».