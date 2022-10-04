Посол ЛНР Мирошник: территория региона полностью контролируется союзниками

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Военнослужащий разведывательного подразделения МВД ЛНР

Союзные силы контролируют всю территорию Луганской Народной Республики, заявил ТАСС посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, подразделения держатся твердо и не позволяют растащить резервы для основного удара по противнику.

Напряжение на этом направлении (Кременная — Лисичанск. — NEWS.ru) очень высокое, но вся территория ЛНР контролируется союзными войсками, — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной. По его словам, в ЛНР обстановка спокойная, союзные войска заняли позиции и держат оборону вдоль линии соприкосновения на границах Луганской Народной Республики. Он уточнил, что в самой Кременной боевые действия не идут, хотя националистам там готовы «дать решительный отпор».

До этого офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что группировка Вооруженных сил Украины, которая ранее пересекла административную границу Луганской Народной Республики, практически полностью уничтожена. По его словам, остатки сил ВСУ отступили к ранее занимаемым позициям.