Посол Германии раскрыл подробности разговора о Навальном в МИД РФ

https://static.news.ru/photo/d0175db4-f2ae-11ea-876d-fa163e074e61_660.jpg Геза Андреас фон Гайр Фото: Sgt. Amanda Moncada/wikipedia.org

Посольство Германии в России сообщило о результатах визита главы дипмиссии Гезы Андреаса фон Гайра в МИД РФ из-за заявления об отравлении Алексея Навального. Визит состоялся по инициативе российской стороны.

Геза Андреас фон Гайр провёл беседу с первым заместителем министра иностранных дел РФ Владимиром Титовым. В ходе неё посол Германии озвучил официальную позицию немецкой стороны, согласно которой оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом группы «Новичок». Он также потребовал от России объяснений по поводу инцидента и сообщил о том, что расследовать его будет в том числе Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Посол обратил внимание на то, что запрос российской стороны об оказании правовой помощи был уже несколько дней назад передан Федеральным правительством в компетентные органы юстиции Германии, — сказано в сообщении посольства ФРГ, поступившем в распоряжение NEWS.ru.

Кроме того, в беседе посол фон Гайр ещё раз подчеркнул, что данное дело не является вопросом двусторонней германо-российской повестки дня. При этом он сослался на заявления ЕС, НАТО, G7, а также других государств.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский МИД потребовал от Берлина предоставить все медицинские материалы, результаты экспертиз и анализов по делу Навального. Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что отказ будет расцениваться как провокация против России.