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Посла Белоруссии вызовут в немецкий МИД из-за задержания журналистов

20:33, 30 августа 2020
Фото: twitter.com/BelarusEmbDe

Немецкие дипломаты вызовут посла Белоруссии в Берлине Дениса Сидоренко в Министерство иностранных дел Германии из-за задержания журналистов белорусскими силовиками и лишения их аккредитации.

Об этом журналистам France Presse рассказали источник в правительстве ФРГ.

Посол Белоруссии будет вызван в министерство иностранных дел, — сказал информатор.

Как писал NEWS.ru, сотрудники немецкого телеканала ARD были задержаны вечером 28 августа в Минске перед отелем. Речь идёт о гражданах России и Белоруссии, имеющих соответствующую аккредитацию. Всех задержанных отпустили утром 29 августа. Двое россиян были высланы, а гражданина Белоруссии ждёт судебный процесс.

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