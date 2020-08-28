Посла Белоруссии вызовут в немецкий МИД из-за задержания журналистов

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Тото Мартелло, мэр расположенного к югу от Сицилии итальянского острова Лампедуза, пригрозил общей забастовкой и закрытием территории, если правительство Италии не примет немедленных мер для пресечения высадки незаконных мигрантов.

Об этом сообщает агентство ANSA. Географическое положение острова таково, что он находится ближе к побережью Северной Африки, чем к Сицилии. Из-за этого остров стал основным пунктом прибытия африканских мигрантов. Население...